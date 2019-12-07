السلطان قابوس يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.
جلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم يغادر البلاد إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة— جيهان اللمكي Jihan (@jihanlamki1) ٧ ديسمبر ٢٠١٩
حفظكم الله يا مولاي وأسبغ عليك الصحة و العافية و العمر المديد 🙏🏻 pic.twitter.com/Z4xlVZ4hLn
والسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل يبلغ من العمر 79عاما، ولد بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني— ريمان 💕 (@mmm_MAN01) ٧ ديسمبر ٢٠١٩
بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان #قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم الموافق 7 من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله. pic.twitter.com/4ar44Ukpby
ويعتبر السلطان قابوس الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.
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