السلطان قابوس يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيسافر إلى بلجيكا، اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.

جلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم يغادر البلاد إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة

حفظكم الله يا مولاي وأسبغ عليك الصحة و العافية و العمر المديد 🙏🏻 pic.twitter.com/Z4xlVZ4hLn — جيهان اللمكي Jihan (@jihanlamki1) ٧ ديسمبر ٢٠١٩

والسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل يبلغ من العمر 79عاما، ولد بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني

بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان #قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم الموافق 7 من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله. pic.twitter.com/4ar44Ukpby — ريمان 💕 (@mmm_MAN01) ٧ ديسمبر ٢٠١٩

ويعتبر السلطان قابوس الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.