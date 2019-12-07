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13:53 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أنصار حزب الله اللبناني في مرجعيون

    "حزب الله" يدعو الولايات المتحدة لكف تدخلاتها في لبنان

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    العالم العربي
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    أعلن نائب الأمين العام ل​حزب الله،​ نعيم قاسم، اليوم السبت​ أنه "لا يمكن أن نقبل أن تستمر الأمور هكذا، لذا قلنا بكلِّ وضوح يجب أن تتشكل ​الحكومة​ من أجل وقف هذا الانهيار والانحدار، وهناك من يعمل على أن يضر ب​لبنان​ وخاصة ​الولايات المتحدة الأمريكية​".

    وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية قال قاسم: "كل يومين أو ثلاثة أيام وزير الخارجية بومبيو يصرِّح أنه لا يريد أن يرى حزب الله في الحكومة ولا يريد أن يرى حزب الله في ​الحياة​ السياسية اللبنانية، وحزب الله هو جزء من هذا الشَّعب، فلتكف ​أميركا​ تدخلاتها".

    وتابع قاسم قائلا: "نحن بالنسبة إلى شعبنا كحزب الله مقاومة حرّرت أرض، تمثّل الناس بشكل صحيح وتعمل من أجل خدمات الناس ومصالح الناس ومستقبل الناس، ولأن أميركا و​بريطانيا​ هم مع ​إسرائيل​ المحتلة المعتدية المجرمة، هم يتخذون موقفاً سياسياً يعارض حزب الله، وأن يصنفونا إرهاب لا يعني أنهم محقّون، نحن نعتبر أن أميركا هي رأس الإرهاب في ​العالم​ لأنها لا تعدل، ولأنها لا تنظر إلى مصالح الشعوب كذلك بريطانيا".

    ولفت إلى أنه "نحن لا ننكر أنّنا جزء من محور تقوده ​إيران​، لأن إيران ترفع قضايا حقوق الشعوب، وتدعم ​المقاومة​ وتؤمن بالعدالة وتؤمن بتحرير ​فلسطين​، هذا شرف بالنسبة إلينا أن نكون في هذا المحور الذي يسعى لمصلحة شعوب المنطقة، أما أن تكون هناك مشاكل في داخل إيران بسبب قرار رفع أسعار البنزين هذا شأنٌ داخلي يتعلّق بإيران، صحيح أنَّ المتظاهرين بدأوا مباشرةً بالتكسير والحرق والتخريب، وأصبح واضحاً أنَّ أميركا ومن معها يشجعون هذا النوع من الأعمال لأنهم لا يريدون الإستقرار في داخل إيران".

    من جهة أخرى، أكد قاسم قائلا: "تقديري أن الحرب مع إسرائيل مستبعدة في هذه المرحلة ليس لأنه يوجد مشاكل سياسية في إسرائيل وإن كانت مؤثرة، لكن لأنه يوجد توازن ردع حقيقي بين إسرائيل وحزب الله وحماس والجهاد في فلسطين، وتوازن الردع هو الذي يؤثر في عدم وجود الحرب لأنها غير مضمونة بنتائجها كما يتوقعون".

    الكلمات الدلالية:
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