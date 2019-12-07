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15:24 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد

    نائب عراقي: طلبنا عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي

    © REUTERS / HANDOUT
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    طالب نائب بالبرلمان العراقي عقد جلسة طارئة لبرلمان بلاده، لمناقشة التطورات الأخيرة في العراق.

    بغداد - سبوتنيك. وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، أرشد الصالحي، أنه طالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي، يوم غد أو بعد غد، لمناقشة أحداث إطلاق النار على المتظاهرين في بغداد، ليل أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

    امرأة عراقية تدعم المتظاهرين بطريقتها الخاص
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    امرأة عراقية تدعم المتظاهرين بطريقتها الخاص... صور
    وقال الصالحي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "مجزرة أمس في بغداد ستضع العراق تحت طائلة المسائلة القانونية الدولية، والمجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الحادثة الخطيرة".

    وأضاف الصالحي "طلبنا عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم غد أو بعد لمناقشة هذه المجزرة"، موضحا "اتصلنا بالقادة الأمنيين، وأكدوا أن الحادث سيتم التحقيق فيه لمعرفة الجناة".

    وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أعلن الناطق باسم الداخلية العراقية خالد المحنا، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين وسط بغداد، بلغت 4 قتلى و80 جريحا.

    ويواجه المتظاهرون في ساحة التحرير، وبالقرب من جسور الجمهوري، والسنك، والأحرار، أعمال عنف وقتل، بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والطعن بالسلاح الأبيض، على يد عناصر ملثمين ينفذون أيضا عمليات اختطاف تطال المشاركين في المظاهرات.

    ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

    ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات, عادل عبد المهدي, البرلمان العراقي
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