مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد لحمدوك حرص ترامب على حل توافقي لـ"سد النهضة"

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد لحمدوك حرص ترامب على إيجاد حل توافقي لملف سد النهضة.

الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت واشنطن للخرطوم حرصها على رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب بشكل سريع، فضلا عن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل توافقي بين دول إثيوبيا ومصر والسودان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك، التقى، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، في واشنطن.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحسب البيان، "أكد السيد أوبراين أن الولايات المتحدة حريصةٌ على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال".

وعن ملف سد النهضة، أكد أوبراين، "حِرص الرئيس ترامب على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة".

وكان رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، قد صرح بأن هناك تقدما في قضية شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وجاء تصريح حمدوك في ختام زيارة تاريخية لواشنطن، والذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985، وذلك في وقت تمثل قضية شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب أولوية لبلاده، وذلك بحسب صحيفة "الوئام".