اغتيال مسؤول بارز في قوات الحزام الأمني بعدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، مسؤولاً رفيعًا في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، وكالة "سبوتنيك"، بأن "مسلحين أطلقوا النار على نائب مدير القوى البشرية بقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد العقيد محمد صالح، أمام منزله في مديرية المنصورة".

وأضاف أن العقيد صالح قُتل على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وتأتي عملية الاغتيال، عقب 48 ساعة من نجاة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي من محاولة اغتيال نفذها مسلحان على دراجة نارية في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأسبوع الماضي، جريمتي اغتيال، حيث قُتل الثلاثاء الماضي، رئيس قسم البحث الجنائي في شرطة العريش بمديرية خور مكسر الرائد سالم لهطل، برصاص مسلحين على دراجة نارية، سبقها الأحد، اغتيال مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها.