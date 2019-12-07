أمنيات السوريين تضيئ شجرة الميلاد في اللاذقية... فيديو

شهدت مدينة اللاذقية السورية إضاءة شجرة عيد الميلاد احتفالاً باقتراب حلول ميلاد السيد المسيح، حيث تجمع الآلاف من السوريين بكافة طوائفهم وأعمارهم، إضافة لحضور بعض الشخصيات الرسمية أمام كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل للروم الأرثوذكس الواقعة وسط حي الأمريكان في المدينة للإحتفال بالمناسبة.

وتحت عنوان "الميلاد هون" انطلق الإحتفال الذي استمر حتى ساعات الليل الأخيرة، وجرى بالتنسيق مع الكنيسة في بعض النشاطات، حيث قدمت فرقة الراعي الصالح مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة المايسترو إلياس سمعان، تزامنت مع إطلاق ألعاب نارية معلنة إضاءة الشجرة لتختتم بمسير كرنفالي على إيقاع وعزف فرق الكشافة التي رافقت المسير أمام الكنيسة.

وقال مطران أبرشية اللاذقية أثناسيوس فهد لمراسل "سبوتنيك": الاحتفالية بعنوانها "الميلاد هون" هي دعوة لمشاهدة الشعب السوري كيف يعيش الفرح والأعياد بجميع مكوناته احتفالاً بعيد ميلاد السيد المسيح وهي رسالة للعالم كله أن سوريا كانت وستبقى بلد الحضارة والتاريخ والمحبة التي انطلقت من شواطئها مراكب الحضارة إلى العالم ومن هذا الساحل أضيئت على الدوام شمعة الفكر والحياة، معرباً عن أمله بأن يحمل العام القادم الخير والسلام لسوريا ولشعبها.

© Sputnik . Murad Saeed أمنيات السوريين تضيئ شجرة الميلاد في اللاذقية

وتخلل حفل إضاءة شجرة الميلاد توزيع الحلوى من خلال مرور عربة بابا نويل التي اخترقت الجموع، فيما قام البعض بتوزيع الهدايا على الأطفال.