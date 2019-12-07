"الوطنية لمكافحة الفساد" في مصر: لا يوجد أي مواطن فوق الحساب منذ 30 يونيو

قال اللواء هشام زعلوك، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر، إنه لا يوجد مواطن فوق الحساب منذ ثورة 30 يونيو/ حزيران، مضيفا: "نتلقى 750 ألف شكوى سنويا، ومكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية".

وتابع، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، أن " مكافحة الفساد مسئولية على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرا على أحد، ما يعني أن مشاركة الجميع واجبة لاقتلاع جذوره"، منوها، خلال كلمته في ندوة الشأن العام التي تستضيفها مؤسسة "الأهرام"، إلى أنه يجري السير على نهج يحد الفساد".

وأضاف: "نعمل بتكليفات رئيس الجمهورية والوزراء ونتعاون مع جميع الجهات، وأولوية منع الفساد تهم كل المواطنين، ونتلقى ٧٥٠ ألف شكوى سنويا، وهناك العديد منها شكاوى كيدية، لافتا إلى أن هناك منظومة محددة لفحص الشكاوى".

وأوضح زعلوك، بحسب الصحيفة المصرية، أن "هيئة الرقابة الإدارية تهتم بمنظومة وقاعدة البيانات"، مشيرا إلى أنه، على مر السنوات، لم يكن هناك ترابط بين الجهات المختلفة، وهناك حرص لدعم الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أنه منذ ٣٠ يونيو لا يوجد أحد فوق الحساب، وأن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بتلك القضية.