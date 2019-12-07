تجدد استهداف المتظاهرين في بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شاهد عيان، اليوم السبت، بتجدد إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب، لتفريق المتظاهرين في وسط بغداد.

وأكد الشاهد الذي تحفظ عن الكشف عن اسمه، أن قوات مكافحة الشغب، استخدمت الرصاص الحي الكثيف، وقنابل الغاز المسيل للدموع، نحو المتظاهرين في ساحة الوثبة، بالقرب من شارع الرشيد، وساحة التحرير، وسط العاصمة، ما أسفر عن وقوع ضحايا في حصيلة غير معلومة حتى الآن.

ويأتي الهجوم بعد نحو 24 ساعة من اختراق جسر السنك، وساحة الخلاني، من قبل مسلحين مجهولين نفذوا هجوما بالرصاص الحي، والسكاكين، بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة العشرات، ليلة أمس الجمعة.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.