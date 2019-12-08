إطلاق سراح 2626 متظاهرا في العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8/12/2019".

وأضاف البيان أنه "ما يزال (181) موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون".

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخرا، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.