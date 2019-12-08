"فرحنا بشنقك"... فنانة عربية تشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو عن صدام حسين

هاجمت الفنانة والإعلامية الكويتية مي العيدان، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "تويتر".

وتسببت العيدان، في موجة جدل كبيرة بعدما قالت، في مقطع فيديو، "إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرته كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006".

وأضافت: "بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات".

مي العيدان أجمل مشهد بالحياة شنق صدام حسين منظر شنق صدام حسين وزوال دولة... https://t.co/m8FL82c5YF عبر @YouTube — مي العيدان (@mayal3eidan) December 8, 2019

كما وصفت الإعلامية الكويتية صدام حسين بـ"بالجيفة"، ما تسبب في هجوم عنيف عليها من قبل محبي الرئيس العراق الراحل.