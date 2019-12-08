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16:08 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    البرلمان المصري

    برلماني مصري: نتابع تقارب قطر مع جاراتها الخليجيات لكن ما زالت لدينا شكوك

    © AP Photo / AP Photo)
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    اعتبر وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، النائب أحمد إمبابي، أن سياسة قطر تجاه دول المنطقة لا زالت محاطة بالشكوك، فيما أكد أن تقاربها الحالي مع دول الخليج جدير بالمتابعة.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال إمبابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "بالنسبة لما يجري حاليا من محاولات التقارب وتسوية الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، فنحن لا نكره أن تسوى الخلافات بين دول الخليج على أساس احترام كل دولة لباقي الدول وعدم التدخل في شؤونها".

    أمير قطر
    © AFP 2019 / Ashraf Shazly
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    وأضاف "نتابع ما يجري ولا نستبق الأحداث، وقد تسهم تسوية الخلافات بين قطر والدول الثلاث في تسوية خلافات الدوحة مع مصر، عبر تأثير السعودية ودول الخليج عليها".

    وتابع "لازالت هناك كثير من الشكوك حول سياسة قطر، سواء من ناحية دعم الجماعات الإرهابية المناوئة لمصر، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، أو من ناحية تحالفها مع دول معادية لمصالح مصر ومصالح دول الخليج، مثل تركيا وإيران، وعليها تأكيد احترامها للشؤون الداخلية لمصر ودول الخليج وعدم التدخل فيها، وعدم الإضرار بمصالحها".

    وشهدت الفترة الماضية محاولات لحلحلة للأزمة بين قطر ودول المقاطعة الخليجية، حيث وافقت كلا من السعودية والإمارات والبحرين على مشاركة منتخباتها في بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها قطر وتقام مباراتها النهائية مساء اليوم بين منتخبي السعودية والبحرين.

    كما أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن زيارة قام بها للسعودية لبحث سبل حل الأزمة. كما وجه عاهل السعودية لأمير قطر دعوة لحضور القمة الخليجية المرتقب عقدها في السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

    وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر قطعت، في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر بدعوى رعايتها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, قطر, مصر, أخبار مصر
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