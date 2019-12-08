مفاوضات بين مصر وفولكس فاغن لإنتاج مركبات نقل جماعى تعمل بالغاز الطبيعى

وكشف كريم نجار، الرئيس التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف والمساهم الرئيسى لكيان وكلاء فولكس فاغن، عن وجود مفاوضات ومناقشات تدور بين فولكس فاغن جروب العالمية مع الحكومة المصرية، لإنتاج مركبات للنقل الجماعى محليا.

وأوضحت صحيفة "المال"، أن إحدى هذه المركبات سعة 7 ركاب، وأخرى 22 راكبا بمحركات تنتج خصيصا للسوق المحلية تعمل بالغاز الطبيعى.

ونقلت الصحيفة على لسان نجار، إن تلك المفاوضات تأتى فى ظل استرتيجية الدولة ومشروعها القومي؛ لتحديث وسائل النقل الجماعى والتحول من الوقود التقليدى إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى.

وأضاف كريم نجار أن أسعار السيارات ستستمر فى الانخفاض بالتزامن مع التراجع الذى يشهده الدولار الأمريكى فى مواجهة الجنيه، مؤكدا أن العملات الأجنبية تعتبر الأكثر تأثيرا فى عملية تسعير السيارات، خاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية أو الزيرو جمارك.

وقال كريم نجار إن السوق مازالت تواجه العديد من التحديات خلال 2020 أبرزها القرارات المفاجئة، والتى قد تربك خطط الوكلاء، إضافة إلى تقلبات العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى بخلاف ارتفاع معدل الفائدة على الجنيه.

ونوه كرم نجار إلى أن الحكومة المصرية تبحث عن بدائل للسيارات التقليدية والاستثمار فى السيارات الكهربائية من خلال محورين، وهما الاستثمار فى البنية التحتية بخلاف الموافقة على القوانين المشجعة لهذا الاستثمار، والتفاوض مع شركات عديدة فى هذا المجال، والذى شهد فى الآونة الأخيرة حراكا قويا فى هذا الاتجاه.