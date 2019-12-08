حادث تسمم يتسبب في استنفار السلطات بمحافظة سعودية

تعرض عشرات الأشخاص للتسمم، بعد تناولهم وجبة طعام، من أحد المطاعم، في محافظة محايل عسير، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، إن الجهات الأمنية، في محافظة محايل عسير، تحقق في الحادث، الذي وقع بسبب تناول وجبات من أحد المطاعم في مركز أبو سكينة التابع للمحافظة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه تم "إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات، المتبعة في مثل هذه الحالات، بعدما تم إيقاف العاملين فيه".

ورصدت الصحيفة، استنفارا طبيا كبيرا في مستشفى محايل عسير للتعامل مع الحالات التي وصلت إلى الطوارئ، مشيرة إلى أن التعامل معها، تم على وجه السرعة، قبل أن تتضاعف الآلام.

وقامت السلطات بأخذ عينات من مأكولات المطعم، لفحصها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، تجاهه، بعد الحادث، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أنها علمت أنه سيتم إصدار بيان من "صحة عسير"، بشأن الحادث في وقت لاحق.