رد فعل أمير قطر عقب فوز البحرين على السعودية... فيديو

تواجد أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، في مدرجات نهائي بطولة كأس الخليج 24 بين منتخبي السعودية والبحرين.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بهدف دون رد سجله محمد الرميحي، لتتوج البحرين بأول لقب في تاريخها.

#خليجي24



صافرة النهاية: 🇸🇦 0 - 1 🇧🇭



البحرين لن تنام الليلة 😍



الرميحي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويهدي الأحمر البحريني أول لقب له في تاريخ كأس الخليج العربي بهدف نظيف في #البحرين_السعودية 🔥#beINGulfCup pic.twitter.com/jhc0ydQcBG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2019

وفور انتهاء المباراة، نهض الأمير تميم من على مقعده وقام بتحية المنتخب البحريني، قبل الاستعداد لمراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة.

#خليجي24



الحلم الذي طال انتظاره 🤩



الكأس بحرينية للمرة الأولى في تاريخها 🏆



الفرحة بحرينية في نهائي #البحرين_السعودية 🇧🇭🇸🇦#beINGulfCup pic.twitter.com/Z3HRZ2HxZR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2019

وكان المنتخب السعودي قد أطاح بنظيره القطري صاحب الأرض من نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد.