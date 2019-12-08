رد فعل أمير قطر عقب فوز البحرين على السعودية... فيديو

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بهدف دون رد سجله محمد الرميحي، لتتوج البحرين بأول لقب في تاريخها.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2019
صافرة النهاية: 🇸🇦 0 - 1 🇧🇭
البحرين لن تنام الليلة 😍
الرميحي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويهدي الأحمر البحريني أول لقب له في تاريخ كأس الخليج العربي بهدف نظيف في #البحرين_السعودية 🔥#beINGulfCup pic.twitter.com/jhc0ydQcBG
وفور انتهاء المباراة، نهض الأمير تميم من على مقعده وقام بتحية المنتخب البحريني، قبل الاستعداد لمراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2019
الحلم الذي طال انتظاره 🤩
الكأس بحرينية للمرة الأولى في تاريخها 🏆
الفرحة بحرينية في نهائي #البحرين_السعودية 🇧🇭🇸🇦#beINGulfCup pic.twitter.com/Z3HRZ2HxZR
وكان المنتخب السعودي قد أطاح بنظيره القطري صاحب الأرض من نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد.
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