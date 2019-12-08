عقب الفوز على السعودية... ملك البحرين يزف بشرى للمواطنين

أصدر الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين قرارا بجعل يوم الاثنين التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري إجازة رسمية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع المدارس في البلاد عقب تتويج المنتخب الوطني بكأس الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الرسمي "بأمر من حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون يوم غداً الاثنين إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24".

وتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر للمرة الأولى فى تاريخه، عقب الفوز في النهائي على نظيره السعودي بهدف دون مقابل اليوم الأحد.

وتأهلت البحرين بعد فوزها على العراق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتراجعت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن الانسحاب من البطولة، قبل انطلاقها بأيام، بعد قرار بالمقاطعة على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر.

ويحصل المنتخب البحريني على مليوني دولار أمريكي نظير فوزه بالبطولة، بينما يحصل المنتخب السعودي الوصيف على مليون دولار.

وجاءت المشاركة السعودية والبحرينية والإماراتية بالبطولة وسط مؤشرات على انفراجة في الأزمة الخليجية، والتي شهدت مقاطعة الدول الثلاث لقطر منذ منتصف 2017 على خلفية ما اعتبرته دعما من الدوحة للإرهاب، وتدخلا منها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتقاربا من الدوحة مع إيران.