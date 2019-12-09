اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل قائدين من الجيش بكمين في الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الأحد، مقتل قياديين ميدانيين في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في كمين بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لـ"أنصار الله" عن مصدر عسكري، إن وحدة الهندسة استهدفت بعبوة ناسفة قيادات في الجيش بجبهة السليلة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأضاف أن الكمين أسفر عن "مصرع ركن استطلاع اللواء 155 العقيد حسن محمد الحطباني، وقائد التدخل السريع في القطاع الأوسط العقيد سريع عبدالله الحباري، وعدد من المرافقين".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9.5 ألف حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.