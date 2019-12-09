خلال اتصال هاتفي... ولي العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا حـادث فلوريدا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ضحايا إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية في فلوريدا.

وأكد ولي العهد للرئيس الأمريكي أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.

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سمو #ولي_العهد ينقل خلال الاتصال الهاتفي بالرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة،مجددًا التأكيدعلى حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات. — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2019

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال في وقت سابق يوم الأحد إن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق تلقيه اتصالا من الملك سلمان قدم فيه تعازيه وعبر عن تعاطفه مع أسر القتلى والجرحى في الهجوم.