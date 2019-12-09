اليمن... القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

تجددت المواجهات، مساء الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجوما على مناطق جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية".

وأشار إلى "استهداف الحوثيين بالتزامن مع الهجوم مناطق شمال مدينة التحيتا، بقذائف الهاون عيار 120 ملم والمدفعية عيار 82 ملم، وأسلحة ثقيلة نوع م. ط عيار 23 ملم، وأخرى عياري 14.5 و12.7 ملم".

ووفقا للمركز، "تصدت القوات المشتركة للهجوم، ولقي العشرات من المسلحين الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون خلال المواجهات".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بمقتل مدني وإصابة آخر في قصف مدفعي شنه الجيش على منطقة المدمن في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت إن دبابة تابعة للجيش قصفت قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة، مشيرة إلى احتراق منزل غرب مدينة الدريهمي إثر استهداف نفذه الجيش بأسلحة رشاشة.

وكانت القوات المشتركة أعلنت الأربعاء الماضي، إحباط هجمات للحوثيين على مواقع شرق وشمال مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، وفي منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، عقب مواجهات أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، حسب إعلام ألوية العمالقة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.