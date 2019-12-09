رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في كربلاء بعد مقتل الطائي

رفعت السلطات المعنية في العراق، اليوم الاثنين، حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إنه تم "رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء".

وكانت مراسلة " سبوتنيك " في العراق قد أفادت، نقلا عن شهود عيان، أمس الأحد، بمقتل ناشط مدني بارز، وإصابة آخر بتفجير استهدفه في محافظة كربلاء، وسط البلاد.

وحسب الشهود، أن مسلحين مجهولين، اغتالوا الناشط فاهم الطائي، بمسدس كاتم للصوت، مساء اليوم، في محافظة كربلاء، بعد وقت قصير من توجيهه اتهامات لفصائل مسلحة (ميليشيات) بزعزعة الأمن في مدينته.

وللطائي دور، ومشاركة بارزة في تظاهرات كربلاء التي شهدت أحداث دامية الشهر الماضي، ومطلع الجاري، إثر عمليات قمع بالرصاص الحي استهدف المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل، وإصابة المئات.

وأكد شاهد عيان أخر، لمراسلتنا، إصابة الأكاديمي في جامعة كربلاء، إيهاب الوزني، بعبوة لاصقة وضعت من قبل مجهولين في سيارته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

ونقل الوزني، إلى مستشفى الشفاء في كربلاء، لتلقي العلاج.

وذكرت مراسلتنا، بأن 10 ناشطين من محافظة كربلاء، اختطفوا، يوم الجمعة الماضية، 6 ديسمبر، أثناء عودتهم إلى مدينتهم، بعد مشاركتهم في التظاهرات بساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، ولازال مصيرهم مجهول حتى الآن.