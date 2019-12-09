رسالة من رئيس البرلمان العربي إلى عقيلة صالح

قدم رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، شرحا لآخر التطورات على الساحة الليبية، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جدد رئيس البرلمان العربي، "مناشدته لجميع الأطراف الليبية للاحتكام إلى لغة الحوار حفاظا على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها الشقيق".

وقال السلمي بتصريح له عقب اللقاء، إنه "أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية فى شؤونها الداخلية، مؤكدا دعم البرلمان العربي مسار الحل السياسي داخل ليبيا، حفاظا على وحدة واستقرارها وسلامة أراضيها".

وشدد رئيس البرلمان العربي على "أن الحل السياسي لن يتم إلا بتوافق الأطراف الليبية، بعيدا عن جميع التداخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ولكن فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.