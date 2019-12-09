الملك سلمان وولي العهد يرسلان برقية تعزية للرئيس الهندي

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعزية للرئيس الهندي رام ناث كوفيند في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهي.

وقتل 43 شخصا على الأقل الأحد إثر اندلاع حريق في مصنع يقع في العاصمة الهندية نيودلهي حسبما أعلنت مصادر أمنية.

وقال مسؤول في الشرطة إن أكثر من قضوا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق وماتوا اختناقا، ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحريق بـ"المروع" داعيا السلطات إلى تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة في موقع المأساة.

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهي.#واس pic.twitter.com/EdY5NQYInm — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2019

وعادة ما تتواجد العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تعد أسعار الأراضي أرخص نسبيا.

وينام عادة العمال الفقراء، ومعظمهم من المهاجرين، في هذه الوحدات إذ يساعدهم ذلك في توفير المال عبر قضائهم الليل في أماكن عملهم.

ويؤدي سوء التخطيط والتساهل في تطبيق قواعد سلامة المباني إلى حوادث مميتة من هذا النوع.