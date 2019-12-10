"رصاصة خاطئة"... إصابة حارس نتنياهو ونقله للمستشفى

أصيب حارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجروح، ليلة أمس الاثنين.

وقالت وكالة "معا" الإخبارية أن حارسا بمنزل بنيامين نتنياهو أصيب بجروح إثر انفلات رصاصة عن طريق الخطأ.

ونقل الحارس بعد إصابته إلى مستشفى هلال يافا في الخضيرة.

وحسب القناة 13 العبرية، لم يكن نتنياهو موجودا في المنزل هو وأسرته لحظة وقوع الحادث.