شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى قادة الخليج قبل ساعات من "قمة الرياض"

وجه الأمير خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، عدة رسائل إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خليفة بن حمد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص".

وأضاف: "ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلا شك ليست هي المرض".

يُعرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.

ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.#القمه_الخليجيه — خليفة بن حمد (@KHK) December 9, 2019

​تأتي هذه التغريدة قبل ساعات من القمة الخليجية المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، والتي يرأس الوفد القطري فيها، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة.