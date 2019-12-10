عدد المصابين بالسكري في دولة عربية يرتفع بنسبة 80% خلال 15 سنة الأخيرة

كشفت دراسة في الجزائر أن عدد المصابين بالسكري ارتفع بنسبة 80% في السنوات الأخيرة، ما جعل مختصون وأطباء يدقون ناقوس الخطر إزاء الانتشار الرهيب والمفزع للداء.
ووفقا لصيحة "الشروق" المحلية، فإن الأخصائيين كشفوا عن دراسة وطنية قامت بها وزارة الصحة تشير إلى أن عدد المصابين بداء السكري في الجزائر ارتفع خلال الـ15 سنة الأخيرة بنسبة 80 في المئة وأن المهددين بالموت بسبب الداء تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة.
وأكدت رئيسة مصلحة الطب الداخلي ببئر طرارية البروفسور سامية زكري، أن أكثر ما توصلت إليه الدراسة الميدانية الوطنية هو أن أكثر الجزائريين يعانون من السمنة ونقص الحركة، وأن زيادة الوزن بدأت كحالة مرضية تنتشر في المجتمع، حيث أن حوالي 30 % من الجزائريين يعانون السمنة، و14 % معرضون لداء السكري.
ودعت البروفسور زكري إلى نشر الثقافة العلاجية في الجزائر، مشيرة إلى أنه يوجد 5 أطباء فقط يشرفون على تدريس هذه الثقافة، حيث أن الدراسة الميدانية توصلت إلى أن الكثير من الجزائريين لا يهتمون بالكشف عن داء السكري وبعضهم يعرفون أنهم معرضون له ولا يذهبون للأطباء المختصين.
كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة 12% من الجزائريين لا يأكلون الخضار والفواكه، وأن 32 % من الرجال يدخنون، وطالبت بتوفير الوسائل وتسهيل عمليات الكشف عن السكري، وتجهيز الاطباء المختصين، قصد نشر الوعي في أوساط الجزائريين.
كما أفادت الصحيفة أن رئيس مصلحة الغدد والسكري في المستشفى الجامعي في مدينة قسنطينة، البروفسور سليم نوري، أكد من جهته، أن الأمراض المزمنة تضيع الوقت وتهدر المال، موجها نداء للمصالح المعنية، لكي تكرس برنامجا وقائيا من أمراض الشرايين والأوعية والقلب مع نشر الثقافة العلاجية وتطوير التكوين الطبي وشبه الطبي، لاستيعاب عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
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