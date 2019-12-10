وزير سعودي يكشف تفاصيل لحظة إقالته وما قاله ولي العهد له

روى وزير الثقافة والإعلام السعودي الأسبق، الدكتور عبد العزيز خوجة، موقفا حدث له يوم إعفائه من منصبه الحكومي، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال خوجة في تصريحاته لبرنامج "في الصورة"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، أمس الاثنين، إنه جرى تبليغه بخبر إقالته من منصبه قبل اجتماع ضم الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان وكل أعضاء الحكومة، لكنه حضر الاجتماع ولم يظهر عليه أي علامات بمعرفته للخبر.

وتابع أنه فوجئ لحظة خروجه من الاجتماع بالأمير محمد بن سلمان وهو يقول له "مهما ابتعدت... فأنت في قلوبنا"، مشيرا إلى أنه يحمل هذا الجميل للأبد في قلبه.

معالي الدكتور #عبدالعزيز_خوجة_في_الصورة

الأمير #محمد_بن_سلمان قال لي يوم الخروج من الوزارة: "مهما ابتعدت.. فأنت في قلوبنا" لذلك سأحمل في قلبي هذا الجميل للأبد. pic.twitter.com/E4AtImHuSU — في الصورة (@Fealsora) December 9, 2019

ولفت خوجة إلى أنه لم يسأل عن سبب إقالته، وعندما جرى تبليغه بالخبر، قدم الشكر على إتاحة الفرصة له للعمل مع "خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان قد صدر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز بن محيي خوجة، من منصبه بناءا على طلبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).