بتغريدة عبر "تويتر"... السيسي يعلق على لقائه برئيس جنوب أفريقيا

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على لقائه بسيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وعبر الرئيس المصري، عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن سعادته بلقاء رئيس جنوب أفريقيا.

سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. pic.twitter.com/dnMgc0svve — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 10, 2019

​وكتب الرئيس: "سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا عقب مباحثات أجراها السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في القاهرة اليوم الثلاثاء، تناولت مجمل قضايا القارة الأفريقية، وآفاق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا.

وبحسب البيان فقد "تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين مطلع العام المقبل 2020، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في البنية التحية خاصة مشروع ممر القاهرة – كيب تاون".

وأشاد الرئيسان بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا في الملفات ذات الصلة والاتحاد على مدار السنوات الماضية، "مع الإعراب عن التطلع لاستمرار التنسيق في هذا الصدد".