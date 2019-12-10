سفير إيران السابق في العراق يكشف عن "أوامر من السعودية وإسرائيل"

قال السفير الإيراني السابق في العراق، حسن دانايي فر، في مقابلة أجراها اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تملك نفوذاً في العراق، مؤكداً تأثير الدور الديني في النجف على الحوادث الأخيرة.

وأجرت المقابلة وكالة "مهر" للأنباء تحدث فيها السفير الإيراني السابق لدى العراق، والسكرتير العام لمنظمة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية العراقية، حسن دانايي فر، حول الأوضاع في العراق.

وقال الفر: "هناك العديد من التيارات في الداخل العراقي تأتمر بأوامرالسعوديين والأمريكيين والإسرائيليين، وإن هذه التيارات ستزيد من حالة الفوضى التي يمر بها والتي بدورها ستلقي بظلالها على إيران سلباً".

مضيفاً أن هذه التيارات والجهات تحاول إخراج المظاهرات السلمية في العراق عن مسارها، وأن الأمريكيين بعد غلغلتهم في النظام العراقي لم تعد لديهم كلمة مسموعة بسبب يقظة الشعب العراقي

وتابع قائلاً: "لدي فهم في الأوضاع السياسية العراقية وذلك من خلال المسؤوليات التي اضطلعت بها كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، ومن هذا المنطلق، أعتقد أنه يكون ضرب من المستحيل أن تجمع الأحزاب السياسية العراقية على تسمية شخص مؤهل يحظى بموافقة جميع الأحزاب، لتشكيل الحكومة".

ونوه إلى أن حل مشاكل الشعب العراقي يجب أن تكون من أولويات رئيس الوزراء الجديد، مثل البطالة و الفساد، وإلى ضرورة وجود خطة للعبور بالعراق إلى بر الأمان.

وأكد على أن المرجعية الدينية في النجف قامت بدور منقطع النظير في الحوادث الأخيرة، وبكل تأكيد ستكون المرجعية داعمة للحكومة الجديدة إذا قامت باتخاذ خطوات من شأنها تهدئة الشارع العراقي.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال سابقاً إثر الاحتجاجات الشعبية الساخطة التي عمت العراق، وباركت المرجعية الدينية في النجف هذه الاستقالة، ووافق البرلمان العراقي على الاستقالة بعد يوم واحد من وصول كتاب الاستقالة، وكلف رئيس الجمهورية بموجب الدستور العراقي بتسمية شخص يتولى تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز ال15 يوما، في حين أن الساحة العراقية لازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار.