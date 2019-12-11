وزير المال السعودي يتحدث عن الضرائب الجديدة في 2020

أكد محمد الجدعان، وزير المال السعودي، أن العام المقبل لن يشهد أي تغيير على منظومة الرسوم والضرائب.

وقال الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن العام المقبل لن يشهد تغييرا عما أعلن سابقا ولن يكون هناك ضرائب جديدة، بحسب موقع صحيفة "عكاظ".

وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد، وتنافسية الصادرات والواردات.

وقال الوزير إن الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية من مستويات 12% ليصل إلى 7.4 % هذا العام.

وتابع: "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال حديثه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء للإعلان عن الميزانية تحدث عن أهمية زيادة الإيرادات والاستدامة المالية".

وأضاف الجدعان بأن وزارة المالية مستمرة في التزامها بالصرف خلال 60 يوما لمستحقات القطاع الخاص والمقاولين، مشيرا إلى أنه تم دفع 99 بالمائة من المستخلصات خلال 30 يوما وليس 60 يوما.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، إقرار ميزانية 2020، وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن الإنفاق المتوقع في ميزانية 2020 يبلغ 1.02 تريليون ريال.

وأضاف الملك في كلمته أن الموازنة الجديدة "تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وقال الملك: "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية" .