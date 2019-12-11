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12:40 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    القمة الخليجية في السعودية - 2019

    صحفي سعودي: قطر تعترف بما نفته مسبقا

    © REUTERS / STRINGER
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    قال الصحفي السعودي، عضوان الأحمري رئيس تحرير "إندبندنت عربية"، إن قطر اعترفت بما نفته مسبقا عن دعمها لحركات الإسلام السياسي.

    وأوضح الأحمري في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، تعليقا على عدم حضور القمة الخليجية التي عقدت في الرياض أمس: "لم يأتِ، ورفعت قطر مستوى التمثيل وجاء رئيس الوزراء".

    ​وتابع: "ووزير الخارجية السعودي قال أن دول المقاطعة تدعم جهود أمير الكويت. قطر عرضت التخلي عن الإخوان ودعم حركات الإسلام السياسي، وهذا اعتراف بما نفته مسبقاً. من مصلحة قطر العودة للحضن الخليجي - العربي، العزلة مضرة لها".

    وكان الأحمري قد توقع أن يأتي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ40 التي انعقدت أمس، وقال وقتها إن "كل المؤشرات والمعلومات والأحاديث تشير إلى إمكانية زيارة".

    ​وكتب الأحمري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، سائلًا: "يأتي أمير قطر إلى الرياض بعد ٦ أيام؟"، وأجاب عن السؤال في التغريدة نفسها: "المؤشرات والمعلومات والأحاديث بكل اتجاهاتها تقول نعم".

    ثم عاد الأحمري وسأل مرة أخرى: "ماذا لو لم يأتِ؟". وأجاب كذلك: "قطر خاسرة بالعزلة عن محيطها. لكن الذين سيكونون ضحية وعبرة هم الطرف الثالث، الذين كانت تستخدمهم الدوحة للضرب في السعودية ودول المقاطعة ثم تتخلى عنهم خلال أيام قادمة".

    وترأس عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري وفد بلاده في اجتماع القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي.

    واستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورحب به بشكل لافت لاحظته وسائل الإعلام السعودية، وأظهرت مصورة تداولها مغردون "ابتسامة" الملك سلمان عند حديثه مع رئيس الوزراء القطري، والذي رآه الكثيرون حديثا وديا، قبل أن يصافح الأخير عددا من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يرافقون الملك سلمان.

    ​حدث هذا في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

    ​وأغضب عدم حضور أمير قطر، البحرين والإمارات، وصرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الأزمة الخليجية ستستمر، مشيرا إلى أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة.

    قال قرقاش بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": إن أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع."

    ​وكذلك أصدرت خارجية البحرين بيانا، أمس، جاء فيه: "أعرب خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج...وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

    وشدد وزير الخارجية البحريني: "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من تموز/ يوليو من العام 2017".

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