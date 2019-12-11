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    سباق الخنازير

    بعد وفاة شخص وإصابة 49...ما مدى انتشار إنفلونزا الخنازير في الأردن؟

    © REUTERS / THOMAS PETER
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    سادت حالة من الخوف والهلع بين الأردنيين عقب إعلان وزارة الصحة الأردنية وفاة شخص وإصابة العشرات بفيروس "إتش 1 إن 1" المعروف إعلاميًا باسم "إنفلونزا الخنازير".

    وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة هديل السائح، إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس "إتش 1 ان 1"، تخضع 8 حالات منها للعلاج، فيما تماثل الباقون للشفاء وغادروا المستشفيات.

    وقال مراقبون: "إن الأردن لا يشهد وباءًا، أو انتشارًا كبيرًا لمرض إنفلونزا الخنازير، الإصابات متوقعة في موسم المرض، وأعداد المصابين ضمن المعدل الطبيعي"، مؤكدين أن "وزارة الصحة مستعدة بشكل جيد للتعامل مع الحالات الجديدة".

    حبوب، عقاقير في مكتب الطبيب
    © Depositphotos / Snowing
    8 إصابات جديدة في الأردن بفيروس إنفلونزا الخنازير

    موقف وزارة الصحة

    وقالت الدكتورة هديل السائح إن إنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1" تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة.

    وأضافت أن "معالجة حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم".

    وبينت وزارة الصحة الأردنية أن المتوفى كان مصابا بإنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته.

    ودعت الوزارة المواطنين إلى "اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا ومنها غسل أيدي المصابين، وعدم استخدام الأغراض الشخصية للمصابين بأي نوع من أنواع الإنفلونزا، ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تلقي الاستفسارات والإرشادات عبر الخط الساخن للوزارة".

    معدل طبيعي

    راضي الجوارنة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية، قال إن "48 حالة أردنية أصيبت بفيروس إنفلونزا الخنازير، وغادروا المستشفيات المختصة بعد حصولهم على العلاج اللازم للفيروس".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "إن إنفلونزا الخنازير موسيمة، تأتي كل عام، وليست وباء ولا ظاهرة، بل ضمن المعدل الطبيعي وأقل منه".

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير في الأردن... و"الصحة" تحذر

    وأكد أن "الفيروس منتشر في كل أنحاء العالم، وليس محصورًا في الأردن فقط، والعلاجات متوفرة بكل المستشفيات بكافة مناطقة المملكة، ووزارة الصحة أجرت استعداداتها الكاملة للتعامل مع الحالات المصابة".

    وعن أسباب الإصابة والمناطق التي يتركز فيها المصابون، أضاف أن "الفيروس أصاب مواطنين من عدة مناطق، ولا يتركز في محافظة واحدة، وأن فيروس "إتش 1 إن 1"، مشابه للإنفلونزا العادية ينتقل بالرذاذ عبر الهواء، أو بمخالطة أشخاص مصابين".

    موسم المرض

    من جانبه قال الدكتور إبراهيم حسين بني هاني، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأردني، إن "الأردن يشهد حاليًا انتشارًا لفيروس "إتش 1 إن 1"، المعروف بفيروس إنفلونزا الخنازير، ما شكل خوفًا ورعبًا لدى الشارع خصوصا في ظل الحديث عن حالات توفيت قبل تشخيصها".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "الفيروس يهاجم الأردن بشكل موسمي في نفس التوقيت من كل عام، وتحديدًا في أوقات الانتقال بين موسم الصيف والشتاء".

    وتابع: "انتشار الفيروس في الأردن يأتي أيضا بسبب رحلات العمرة، والتي تشهد زحامًا كبيرًا وقد يصاب البعض بالفيروس ومن ثم يقوم بنقله إلى أفراد آخريين عند عودته للبلاد".

    وأكد أن "وزارة الصحة استعدت بشكل كامل للسيطرة على الموقف، وقامت بتوفير كافة الأدوية المطلوبة، والاستعدادات الواجبة، وباتت المستشفيات كافة مجهزة طبيًا للتعامل مع أي حالة من هذه الحالات".

    انتشار محدود ولكن!

    وطالب البرلماني الأردنيين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية لتفادي الإصابة، مثل عدم التلامس مع الأشخاص المصابيين، ووضع الكمامة عند الدخول في أماكن مزدحمة، واللجوء للمستشفيات فور الشعور بأي أعراض للمرض، لتلقي العلاج اللازم".

    وبشأن معرفة الأردنيين عن المرض وطرق الوقاية، قال: "الأردنيون يتعاملون مع الفيروس باعتباره إنفلونزا عادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

     وعن انتشار المرض في الأردن، قال: "إلى الآن انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بشكل محدود، لكن لابد من الحذر، وزيادة توعية الجماهير لتفادي أي كوارث صحية قد تحدث في المستقبل القريب".

    لا خطورة

    صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    وزارة الصحة اليمنية في صنعاء: وفاة 132 شخصا بإنفلونزا الخنازير

    واعتبرت وزارة الصحة الأردنية الإصابات بفيروس H1N1 موسمية ولا خطر منها، مشيرة إلى أنها الأكثر شيوعا في هذا الوقت من العام في المملكة.

    ووفق مديرية الأمراض السارية فإن الوزارة تسجل سنويا العديد من حالات الإصابة بالإنفلونزا في أنحاء المملكة كافةً دون استثناء، مبينة أن هناك أنواعا عديدة من أنماط الإنفلونزا التي تنتشر حول العالم وبمنطقتنا خاصة في فصل الشتاء حيث يزداد تسجيل الحالات.

    واشارت المديرية إلى أن الإنفلونزا مرض موسمي يتكرر كل عام، خاصة في فصل الشتاء، تسببه مجموعة فيروسات الإنفلونزا ويصيب ما بين 10-15% من أفراد المجتمع أي حوالي (1.5) مليون شخص وأن الغالبية العظمى من الإصابات تكون بسيطة وتتماثل للشفاء.

    ووفقا لتقارير إعلامية لم تدرج وزارة الصحة الأردنية "تطعيم الإنفلونزا" ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، غير أنه متوفر بالصيدليات وينصح بأخذه مع بداية الموسم وخاصة للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة".

    انظر أيضا:

    إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير في الأردن... و"الصحة" تحذر
    قطيع من الخنازير البرية يقتل امرأة أمريكية
    8 إصابات جديدة في الأردن بفيروس إنفلونزا الخنازير
    الكلمات الدلالية:
    الأردن, إنفلونزا الخنازير
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