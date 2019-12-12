قرار سعودي رسمي بشأن السجائر

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار في السعودية، بيانا أعلنت فيه إلزام شركات التبغ في المملكة بالإفصاح عن مكونات السجائر.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، يأتي القرار عقب ملاحظة مستهلكين تغير في نكهة السجائر، وهو ما أكدت الشركات أنه لا يعود لمواد مغشوشة وأنه لا تغييرات سوى في تصميم الغلاف.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة للشركات أن هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة.

وألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع القادم موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرسلت الهيئة عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال العامين الماضيين.

وشددت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة على أنهما والجهات المعنية كافة ترصد باهتمام بالغ ما يقدمه المستهلك من ملاحظات واستفسارات وشكاوى حول منتجات التبغ من السجائر بعد تطبيق التغليف الجديد، وستتخذ أشد الإجراءات لحماية المستهلكين في حال ثبوت أية تغييرات قامت بها الشركات في المكونات المعتمدة أو تغير نكهة وجودة منتجات التبغ بكافة أنواعها وخصوصا السجائر.

وتوعدت الهيئة والوزارة، بفرض أقصى العقوبات في حال أثبتت النتائج المخبرية أي تلاعب في مكونات منتجات التبغ.