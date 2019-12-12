الجامعة العربية تشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية بشأن لبنان

شاركت جامعة الدول العربية في اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوفد برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إن السفير حسام زكي أكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في توقيت دقيق يمربه لبنان، حيث يواجه تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويستحق معها الدعم والمساندة من المجتمع الدولي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأكد السفير حسام زكي، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية والوفاء بالتعهدات الدولية المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار مؤتمر"سيدر"، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية وقدرتها على النهوض مرة أخرى بالوضع الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن السفير حسام زكي أشار، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها إلى لبنان، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، موفدا شخصيا من قبل الأمين العام العام، انطلاقًا من حرص الجامعة العربية ومسؤوليتها تجاه دعم ومساندة لبنان في تجاوز التحديات الراهنة، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وفي إطار مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

كما أوضح المصدر أن أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية وعكست الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان، والاستعداد لمد يد العون إليه للخروج من هذه الأزمة الصعبة، مع التأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين بمساعدة أنفسهم حتى يتسنى للمجتمع الدولي مساعدتهم.