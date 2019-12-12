قتيل وجريحان من الجيش اليمني في كمينين في محافظة شبوة

قتل جندي من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وأصيب آخران، اليوم الخميس، في كمينين منفصلين استهدف أحدهما قائدين عسكريين بارزين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة، 12 ديسمبر - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين أطلقوا النار على موكب قائد اللواء الثالث حماية رئاسية، العميد لؤي الزامكي، وقائد اللواء 115 مشاة، العميد سيف القفيش، أثناء مروره في منطقة العرم بمديرية حبان جنوب شرقي شبوة.

وأضاف بأن الكمين استهدف المسؤوليّن العسكريين أثناء توجههما إلى محافظة أبين، وأسفر عن إصابة جنديين.

في شبوة أيضاً، ذكر المصدر أن جندياً قُتل في كمين استهدف آلية للجيش في منطقة العوشة على الطريق الرابط بين مديريتي نصاب وعتق عاصمة المحافظة.

وكان قتلى وجرحى قد سقطوا في صفوف الجيش اليمني، أمس الأربعاء، إثر كمين نصبته، قوات المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لرتل عسكري في منطقة طاليل غرب مديرية المحفد شمال شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.