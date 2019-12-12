العراق...7 قتلى و3 جرحى من "الحشد الشعبي" إثر تفجير انتحاري

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بمقتل سبعة منتسبين، وجرح 3 آخرين من الحشد الشعبي، إثر تفجير نفذه انتحاري، في مدينة سامراء، شمالي العراق.

وبينت الخلية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن إرهابيا انتحاريا، استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل سبعة من منتسبي اللواء (313) التابع للحشد الشعبي.

وأضافت الخلية، أن الاعتداء الإرهابي، أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي اللواء، بجروح، فيما قال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك" إن الانتحاري كان يقود عجلة مفخخة".

وفي وقت سابق، تمكنت القوات العراقية، الاثنين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء سامراء الذي يعتبر من المدن ذات الطابع القدسي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.