الجيش الليبي يبدأ تقدمه على عدة محاور في طرابلس الآن

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، من السيطرة على عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس، إثر تقدم على عدة محاور بعد دقائق من كلمة القائد العام للجيش الليبي وإعطائه أوامر للوحدات العسكرية بالتقدم نحو وسط العاصمة.

صرحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تحكم السيطرة على امتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولاً إلى منطقة التوغار"، بالإضافة إلى "بسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين".

هذا وقد أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم الخميس، البدء في عملية المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث أعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو وسط العاصمة.

وقال حفتر في كلمة متلفزة: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسر قيدها وتفك أسرها وتبعث البهجة والفرحة في نفوس أهلها وتعود طرابلس كما عهدها التاريخ منارة وعاصمة للحضارة ونرفع في ميادينها راية النصر ونطوي صفحات البئس والظلم والقهر ونعلن مع النصر والتحرير ميلاد عصر جديد".

ودعا قائد الجيش الوطني الليبي "الوحدات المتقدمة نحو طرابلس إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، كما طالب المسلحين الذين يقاتلوا الجيش الليبي التزامهم منازلهم ولهم الأمان".

وتابع "الجيش الليبي منتصر لا محالة في معركة طرابلس، كما نمنح المسلحين فرصة الأمان مقابل إلقاء السلاح".