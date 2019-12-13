برقية إسرائيلية لامرأتين في الخليج... سعودية وإماراتية

نشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الجمعة، هنأت فيها سيدتين عربيتين، بمناسبة دخولهما في قائمة مجلة "فوربس" لـ "أقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019".

الف مبروك لرانيا نشار، أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، وأيضا الإماراتية رجاء عيسى القرق التي تشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي على تمكنهما من الدخول إلى قائمة مجلة "فوربس" لـ "أقوى 100 امرأة في العالم للعام 2019". 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/QJXgrfyMLx — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 13, 2019

وباركت الخارجية الإسرائيلية للمرأة السعودية، رانيا نشار، أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، وأيضا هنأت السيدة الإماراتية، رجاء عيسى القرق، التي تشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي.