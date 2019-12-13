الجيش التركي يكشف عن أنفاق عثر عليها في الشمال السوري... فيديو وصور

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر"، مشاهد للقوات التركية وهي تقوم في ردم أنفاق حفرها مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في المنطقة.
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/uurgkiPRKR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019
Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP’ leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qEraQdsQLJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019
The #tunnels which were built by #PKK #YPG terrorists and which were negatively affecting the lives of the locals in the Op #PeaceSpring area are being closed non-stop with continuous effort since the first day.#Peace #TurkishArmy #Syria #Turkey pic.twitter.com/MvWgtFXmR6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019
وذكر في البيان أن هذه الأنفاق تعرقل حياة المواطنين السوريين في المنطقة.
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