تفاصيل حريق مبنى تابع للمخابرات السودانية

كشفت صحيفة سودانية، اليوم الجمعة، ملابسات اندلاع حريق جزئي في أحد المباني التابعة لجهاز المخابرات السودانية.

وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن الحريق اندلع، ظهر الخميس، بقسم الصيانة في الورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.

وتابعت الصحيفة: "الحريق اندلع إثر احتكاك أثناء صيانة أحد المواتر، نجم عنه شرارة أدت لاشتعال النار في عدد من المواتر الموجودة في الورشة بغرض الصيانة".

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الحريق قد امتد ليشمل مخزناً لقطع الغيار، مشيرا إلى أن وحدة الدفاع المدني قد تمكنت من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة استجابة، ما ساهم في منع تمدده في بقية أجزاء الورشة و المباني المجاورة، ودون أن تكون هناك خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأضاف: "إن المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، تفقد الورشة المركزية واطمأن على سلامة العاملين فيها".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد اتخذت قرارا جديدا بشأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش.

وذكرت صحيفة "السوداني"، أن وزارة الخارجية قد أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن مصدر في الخارجية قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي.

ونشر موقع "سودان ديلي" نسخة من بيان الخارجية، وخاء فيه مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبقية المنظمات الدولية بقرار إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية التي يحملها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش.