مصر... النائب العام يصدر قرارا بشأن فيديو تعذيب أم لطفلها

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قرارا بالتحقيق في واقعة نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعذب طفلا وتضربه نكاية في والده.

وأمر المستشار الصاوي نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر المشهد، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وذكر بيان للنائب العام المصري، أن النيابة العامة بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، فيما كانت النيابة العامة انتقلت على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية، وتبين وجود الطفل به والمرأة التي عنفته.

واتضح أن الطفل يدعى مروان وأن الأخيرة هي أمه، فقام أعضاء النيابة باصطحابها وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، والتحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

وفي سياق متصل أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، تحرك وزارة التضامن الاجتماعي فور إرسال فيديو الأم، التي تعذب ابنها، إلى الوزيرة غادة والي، التي كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفوري.

وأكدت الوزارة أنها تتابع حالة الطفل مروان، مشيرة إلى استعدادها لاستلام الطفل اذا ما قررت النيابة ذلك، حيث سيتم إيداع الطفل في دور رعاية أو تسليمه لأحد أقاربه وفقا لما ستنتهى إليه الإجراءات.