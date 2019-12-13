السيسي يهنئ جونسون بعد فوزه بأغلبية البرلمان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين بالأغلبية التي حصل عليها حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشوراً كشف فيه عن تهنئة السيسي لجونسون.

وفاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بأغلبية مقاعد البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650.