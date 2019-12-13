الجيش السوداني يوجه تحذيرا للمواطنين

أصدر الجيش السوداني، اليوم الجمعة، بيانا دعا فيه المواطنين إلى الابتعاد عن كافة المناطق العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن، في بيان صحفي "حماية القوات المسلحة لمكتسبات الشعب وآمن على حق التعبير السلمي ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن كافة المناطق العسكرية بكل الولايات تزامنا مع الإعلان غدا من بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها".

وجاء في بيان الجيش "تجدد القوات المسلحة العهد بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة وتحي المواطنين في ذكراها الأولى وتترحم على أروح شهدائها عسكريين ومدنيين".

وأضاف البيان "تؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة وتهيب بالمواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع الإعلان غداً من بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها".

وأشار إلى أنه "تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة يوم غد السبت ويمتد الإغلاق على طول شارع الطابية وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه".

وختم البيان "ستظل القوات المسلحة حارسا أمينا لتطلعات الشعب السوداني وعلى مسافة واحدة من أشكال تعبيره وممارسته للديمقراطية والحرية".