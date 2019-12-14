بالصورة.. قط يشغل مطار بيروت ويؤخر طائرة من الإقلاع

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الجمعة، قصة القطة التي أوقفت نشاط مطار بيروت لساعة بعد فقدان راكبة لقطة كانت بحوزتها قبل عملية الإقلاع إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب مصادر صحفية، فر القط من قفصه الذي كان بحوزة مسافرة إيطالية التي رفعت حالة الطوارئ في مطار بيروت ما أدى إلى تأخير إقلاع طائرة متوجهة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمدة ساعة تقريبا.

وبعد عملية تفتيش دقيقة لموظفي المطار وجد القط في عنبر الالكترونيات في الطائرة التابعة للخطوط الجوية اللبنانية.

ونشر الصحفي اللبناني، فيليب أبو زيد، على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورا للقطة وصاحبتها الإيطالية وروى تفاصيل الحادثة حيث أعيد القط بأمان إلى الراكبةِ بمساعدة من فريق المطار.

ولفت الصحفي إلى أن القط دخل إلى قمرة القيادة ونزل إلى حجرة إلكترونيات الطيران.

وأشار أبو زيد أن الراكبة صاحبة القط توترت وانهالت بالبكاء إلى حين وجدت القط.