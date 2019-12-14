وزير الخارجية التركي لسبوتنيك: نتوقع عقد قمة ثنائية مع روسيا حول سوريا في شهر فبراير

تعتزم تركيا عقد قمة ثنائية منفصلة مع روسيا بالتوازي مع قمة متعددة الأطراف حول الشأن السوري، والمقرر لها شهر شباط/فبراير المقبل، حسبما ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لسبوتنيك.