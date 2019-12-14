جعجع يعلن عدم مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة... فيديو

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم السبت، عدم مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، مؤكدا رفضه تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.

وأضاف جعجع، بعد لقائه الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس سعد الحريري، "لا حل إلا بحكومة اختصاصيين مستقلة، وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية، وسنشارك بالاستشارات النيابية، والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية".

واعتبر أن مسألة تشكيل الحكومة لا تزال في أولها "لأن بعض الأطراف لا يزال يصر على موقفه بحكومة كما الحكومات السابقة".

وتواجه المحادثات بين الأطراف الرئيسية في لبنان طريقا مسدودا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة التي تشوبها منذ فترة طويلة انقسامات طائفية وسياسية.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.