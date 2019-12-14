"من أنتم؟"... حزب الله اللبناني يتحدث عن مهام الحكومة الجديدة

قال نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إننا نريد حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيل ممكن، تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، عن نعيم قاسم أنه يريد حكومة إصلاحية إنقاذية تعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، وتحمي هذه الحقوق بجملة من التشريعات الفورية والاستراتيجية.

ووصف الشيخ نعيم قاسم هذه الحكومة الإصلاحية، بأنها "حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ في الاعتبار توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة والصناعة، وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إلى الدمار".

وجاءت تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، خلال حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس المصطفى "الغدير" في قاعة الجنان، بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

وتابع نعيم قاسم: "من أكبر مهمات الحكومة الجديدة، هي السياسات المالية والنقدية، إذ لا يعقل أن يحرم المواطن اللبناني الذي ادخر أمواله في المصارف من أن يأخذ أمواله تحت حجج مختلفة، من أنتم حتى تحرموا الناس مدخراتهم؟".

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وأكدت مجموعة دعم لبنان المنعقدة في باريس، في بيانها الختامي، الأربعاء الماضي، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء في البيان، أن مجموعة الدعم الدولية للبنان "اعتبرت أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلًا سريعًا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".