افتتاح مقر قيادة القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة

افتتح اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

ووفقا لوكالة" الأناضول" التركية، شارك في مراسم الافتتاح وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، ونظيره القطري غانم بن شاهين الغانم.

واستقبل وزير الدفاع القطري الوفد التركي العسكري؛ حيث جرى تنظيم مراسم استقبال عسكرية في ثكنة خالد بن الوليد.

وألقى أكار، كلمة في قاعة المؤتمرات في هذه المناسبة، شدد فيها على أن تركيا تثبت دائما أنها الصديق وقت الضيق.

وفي حضور الوزيرين أكار والعطية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في ختام المراسم، تلتها مباحثات ثنائية حضرها رئيسا أركان البلدين.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.