إليسا تدعو إلى عصيان مدني وتوجه تحية لوزير الدفاع

شنت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم السبت هجوما على المسؤولين في لبنان، تعليقا على المظاهرات التى تجتاح البلاد منذ فترة.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "قال الثورة عطلت البلد. قامو فتحوا الطرقات وقعدنا نتفرج. لقينا لا في حكومة ولا في بلد ولا في شي. "

وأضافت بقولها:"لازم الناس ما تطلع من الشارع بقا وتعمل عصيان مدني هيك هيك البلد واقف، والوضع لورا والعالم عم تشحد المية ألف شحادة وبالبهدلة. عيب علينا وين صرنا وبالمناسبة تحية كبيرة لوزير الدفاع".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.