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20:59 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    ميشيل عون وتميم بن حمد يناقشان هاتفيا الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية

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    ناقش رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، هاتفيا، مع أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، العلاقات بين البلدين والأوضاع في لبنان.

    وبحسب مانشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) على صفحتها الرسمية في تويتر، "تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جرى خلاله مناقشة الأوضاع في لبنان، والعلاقات الثنائية، موجهاً الدعوة له لزيارة لبنان".

    وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات خلال منتدى الدوحة، "لبنان بلد مهم واستقراره الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج"، مؤكدا "قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان".

    وأكمل قوله: "قدمنا مساعدات لعديد من الدول في الشرق الأوسط، واليوم لبنان يمر بصعوبات اقتصادية".

    وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي، استثمار بلاده 500 مليون دولار أميركي في السندات اللبنانية، مؤكدًا أن هدفه "استقرار هذا البلد"، الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده.

    وقال وزير الخارجية القطري: "إن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، وهو بلد مهم جدا بالنسبة لقطر".

    ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

    ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.

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