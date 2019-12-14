بحضور السيسي... انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم 2019

انطلق، اليوم السبت، منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، حيث يستمر من 14 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ويعقد المنتدى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشهد، هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

ولفتت الموقع المصري، إلى أن منتدى شباب العالم، هو منتدى سنوي عالمي، يقام بشرم الشيخ بسيناء المصرية، بمشاركة الرئيس المصري، مشيرة إلى أن المنتدى، انطلق في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له.

ولفتت الصحيفة إلى أن هدف المنتدى هو إرسال رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، مشيرة إلى أن النسخة الثانية منه في عام 2018، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

ويناقش المنتدى العالمي، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والسينما والفن.