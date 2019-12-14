الملك رانيا تنشر صورة جديدة للعائلة المالكة في الأردن

نشرت الملكة رانيا العبد االله، صورة جديدة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ظهروا في زي موحد مع أبنائهم.

ونشرت الملكة رانيا، الصورة، عبر صفحتها الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مهنئة الأردنيين بالعام الجديد 2020.

وظهرت العائلة المالكة في الصورة، بزي موحد، حيث ارتدو جميعا القمصان البيضاء، والبنطال الأسود، ونشرت الملكة الصورة وكتبت: "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".